В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Банка развития и профорганизации обратились к работникам банка и предприятий холдинга банка принять участие в сборе средств гражданам Беларуси, пострадавшим в ходе последних событий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"Руководство Банка развития и объединенной профсоюзной организации обратились к работникам банка и предприятий холдинга Банка развития, в который также входят его дочерние предприятия - лизинговая компания ОАО "Промагролизинг" и УП "БР-Консалт", принять участие в сборе средств гражданам Беларуси, пострадавшим в ходе последних трагических событий", - отмечается в сообщении.

Собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию пострадавших людей, приобретение необходимых медикаментов.-0-