В Барановичах открыли самую большую школу в городе

1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В густонаселенном микрорайоне Барановичей Боровки сегодня торжественно открыли новую школу, передает корреспондент БЕЛТА.

Школу №1, которая получила имя дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, возвели примерно за год. В ее строительство и оснащение из республиканского и областного бюджета вложено почти Br27 млн. Новая школа - самая большая в городе. В этом году там будут учиться 1,7 тыс. человек, причем почти каждый шестой из них - первоклассник.

Четырехэтажное здание состоит трех корпусов, связанных коридорами. Один из блоков отведен для начальных классов. Для самых младших учеников оборудовали две игровые-спальни, у них будет собственный гардероб. Всего в школе 70 учебных кабинетов, в каждом есть проектор с экраном или телевизор, компьютер для работы учителя. Есть класс допризывной подготовки и стрелковый тир, столярная и слесарная мастерские, кабинеты домоводства и обслуживающего труда.

В распоряжении детей и педагогов будут библиотека с читальным залом и книгохранилищем, актовый и конференц-залы, аудитория. Есть медицинский сектор, в который входят педиатрический, прививочный и стоматологический кабинеты. Без преувеличения в школе создали шикарный спортивный комплекс. В здании ученики смогут заниматься в игровом, гимнастическом, тренажерном и хореографическом залах. На улице помимо игрового городка обустроили площадки для мини-футбола, бадминтона, волейбола и баскетбола, хоккейную коробку, теннисный корт и легкоатлетическую зону.

Еще одной отличительной особенностью школы станет музей народного единства. Открыть его планируют уже 17 сентября.

/Будет дополнено/.-0-