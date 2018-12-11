В Беларусь по безвизу через аэропорт приехали почти 179 тыс. человек

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь по безвизовому режиму через Национальный аэропорт Минск приехали почти 179 тыс. человек, сообщил сегодня заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на круглом столе в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 29 ноября, возможностями 30-дневного безвиза воспользовались 178 640 человек. Больше всего туристов приехало из Германии (28,5 тыс.), Польши (16,3 тыс.) и Италии (15,6 тыс.). Также в топ-10 стран вошли Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Латвия, Швеция, Литва.

По безвизу Гродно и белорусскую часть Августовского канала с начала этого года посетили более 83 тыс. иностранцев, Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону "Брест" - более 15,2 тыс. иностранных граждан.

Экспорт туристических услуг в Беларуси за январь-сентябрь 2018 года вырос на 14,3% до $170,9 млн. Более половины экспорта пришлось на Россию - $99,2 млн, далее идут Австрия, Китай, Кипр и Германия.

Как сообщалось, срок безвизового пребывания в Беларуси продлен до 30 дней при условии въезда в страну и выезда через Национальный аэропорт Минск. При себе нужно иметь паспорт, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.-0-