30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь приехали первые аккредитованные гости II Европейских игр - 13 человек. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела управления пограничного контроля Госпогранкомитета Кузьма Лесняк, передает корреспондент БЕЛТА.
Безвизовый въезд в Беларусь для участников, официальных представителей, организаторов игр, других специалистов действует с 20 мая по 10 июля, для иностранных туристов он заработает с 10 июня и также будет действовать по 10 июля. "Уже 13 аккредитованных гостей к нам приехали", - отметил представитель ГПК.
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