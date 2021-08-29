В Беларусь с визитом прибыла делегация Вооруженных сил Пакистана

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С визитом в Беларусь прибыла делегация Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан во главе с начальником управления международного военного сотрудничества Объединенного штаба генерал-майором Захидом Махмудом. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В ходе визита стороны планируют подвести итоги военного сотрудничества, а также обсудить дальнейшие пути активизации основных направлений белорусско-пакистанского взаимодействия в перспективных областях", - рассказали в ведомстве.-0-