В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн

30 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на сумму $238 млн. Об этом сообщил директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич сегодня на совещании у главы государства по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

В проекте декрета об иностранной безвозмездной помощи, который вынесен для обсуждения, нашли отражение все без исключения поручения Президента по изменению порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, освобождения от налогов, сборов, пошлин.

Руководитель департамента проинформировал, что за текущий период 2020 года поступило $19,8 млн.

В пресс-службе белорусского лидера пояснили, что получаемая общественными организациями иностранная безвозмездная помощь, как правило, используется на финансирование строительства, технического оснащения, реконструкции социальных объектов, учреждений здравоохранения и образования. Высокий уровень интереса доноров прослеживается в отношении социальной поддержки малообеспеченных граждан, бывших узников, беженцев, ветеранов и инвалидов, детей.

При этом максимальный объем поступлений приходится на организации столицы и Минской области. Более 30% получаемой помощи направляется в другие регионы страны, в первую очередь пострадавшие от чернобыльской катастрофы, Гомельскую и Могилевскую области.-0-

В новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи - Кудревич Если ранее под данной помощью понимались деньги и товары, поступившие от иностранных организаций, то сейчас предлагается закрепить в том числе услуги, работы либо товары, приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи.