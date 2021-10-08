В Беларусбанке акция для корпоративных клиентов: зарплатная карточка за 1 копейку

С 1 октября корпоративные клиенты могут воспользоваться возможностью оформить для своих сотрудников зарплатные карточки Visa Gold или Visa Platinum Клуба "Свои" всего за 1 копейку.

В период с 1 октября по 30 ноября 2021 года при заключении юридическим лицом с банком договора о сотрудничестве в рамках Клуба "Свои" устанавливается вознаграждение в размере 0,01 рубля с НДС (вместо 5 или 10 рублей за карточку Visa Gold и 50 рублей за карточку Visa Platinum) за обслуживание каждой оформленной на имя сотрудника зарплатной карточки.

Акция распространяется на корпоративных клиентов, не имеющих в банке зарплатного проекта, а также клиентов, ранее заключивших договор на перечисление заработной платы, но не осуществлявших перечисление с 1 июля 2021 года в рамках указанного договора.

Среди основных преимуществ Клуба "Свои" для юридических лиц:

· выплата манибэка от операций, совершаемых сотрудниками предприятия (манибэк может достигать 100% уплаченного вознаграждения за зачисление зарплаты);

· сокращение расходов организации на зарплатные проекты.

Подробнее узнать о Клубе "Свои" для юридических лиц можно здесь.

Будем рады видеть вас клиентом Беларусбанка!

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