В Беларусбанке подвели итоги Республиканского онлайн-фестиваля "Моя Родина – Беларусь"

Профсоюзная организация крупнейшего банка страны подвела итоги II Республиканского онлайн-фестиваля "Моя Родина – Беларусь", который посвящен Году народного единства. Творческие номера работников финансового учреждения оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько, депутат Палаты представителей Марина Ленчевская, председатель ветеранской организации Надежда Ермакова, член правления Беларусбанка Олег Козаредов и председатель ОО "БСЖ" банка Алла Райцес.
Председатель жюри Геннадий Давыдько отметил высокий уровень исполнения финалистов конкурса, творческий подход, а также насыщенный и патриотичный визуальный ряд всех работ.
Фестиваль проводился с целью патриотического воспитания работников банка и популяризации самодеятельного художественного творчества. По словам организаторов, с помощью данной инициативы удалось приобщить коллективы по всей сети к участию в общественной жизни банка, а также поддержать талантливых представителей его многотысячной команды.
Творческим коллективам необходимо было подготовить видеоролик длительностью до 5 минут в формате Full HD с выступлением в любом творческом жанре на выбор: песня, рассказ, стихотворение о родном крае, его традициях, природе и людях. Вместе с видеоматериалами команды представили визитку своего региона в виде фото и небольшого рассказа о своем коллективе.
По оценкам жюри, победителями, набравшими одинаковое количество голосов, стали команда Могилевского областного управления с песней "Белае сонца" в исполнении Дмитрия Овчаренко и творческий дуэт из Лиды – Александр Шимулевич и Алексей Юхневич, которые представили свой новый авторский трек "Домой". Композиция парней из Гродненской области также стала лучшей по результатам зрительского голосования среди работников по всей стране.
Участие в фестивале приняли работники центров банковских услуг, областных управлений, головного офиса и ЦБУ г. Минска Беларусбанка. Всего на онлайн-фестиваль было представлено 9 видеоматериалов.
Информационный партнер фестиваля – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.