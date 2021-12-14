В Беларусбанке подвели итоги Республиканского онлайн-фестиваля "Моя Родина – Беларусь"

Профсоюзная организация крупнейшего банка страны подвела итоги II Республиканского онлайн-фестиваля "Моя Родина – Беларусь", который посвящен Году народного единства. Творческие номера работников финансового учреждения оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько, депутат Палаты представителей Марина Ленчевская, председатель ветеранской организации Надежда Ермакова, член правления Беларусбанка Олег Козаредов и председатель ОО "БСЖ" банка Алла Райцес.

Председатель жюри Геннадий Давыдько отметил высокий уровень исполнения финалистов конкурса, творческий подход, а также насыщенный и патриотичный визуальный ряд всех работ.

Фестиваль проводился с целью патриотического воспитания работников банка и популяризации самодеятельного художественного творчества. По словам организаторов, с помощью данной инициативы удалось приобщить коллективы по всей сети к участию в общественной жизни банка, а также поддержать талантливых представителей его многотысячной команды.

Творческим коллективам необходимо было подготовить видеоролик длительностью до 5 минут в формате Full HD с выступлением в любом творческом жанре на выбор: песня, рассказ, стихотворение о родном крае, его традициях, природе и людях. Вместе с видеоматериалами команды представили визитку своего региона в виде фото и небольшого рассказа о своем коллективе.

По оценкам жюри, победителями, набравшими одинаковое количество голосов, стали команда Могилевского областного управления с песней "Белае сонца" в исполнении Дмитрия Овчаренко и творческий дуэт из Лиды – Александр Шимулевич и Алексей Юхневич, которые представили свой новый авторский трек "Домой". Композиция парней из Гродненской области также стала лучшей по результатам зрительского голосования среди работников по всей стране.

Творческая команда Могилевского областного управления №700 Беларусбанка

Творческий дуэт ЦБУ № 413 в г. Лида

Участие в фестивале приняли работники центров банковских услуг, областных управлений, головного офиса и ЦБУ г. Минска Беларусбанка. Всего на онлайн-фестиваль было представлено 9 видеоматериалов.

Информационный партнер фестиваля – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.