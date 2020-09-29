29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 октября открывается сезон загонной охоты на копытных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В Минлесхозе отмечают, что с 1 октября по 31 декабря в Беларуси помимо ружейной охоты из засады и с подхода разрешается ружейная загонная охота на лося, кабана, оленя (благородного и пятнистого), лань, муфлона.

Охотиться можно в течение суток ружейным способом, загоном и с собаками, из засады и с подхода. При этом для добычи лося, оленей благородного и пятнистого, лани, взрослого кабана старше 2 лет разрешается применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для добычи косули и молодняка кабана до 2 лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью. Допускается использование охотничьих луков и арбалетов, а также охотничьих собак (породы - по решению пользователя охотничьих угодий).

В пресс-службе обратили внимание, что загонные охоты являются зоной повышенного риска и требуют от ее участников еще большей ответственности, в частности от руководителей охоты. "Несмотря на неоднократные требования Минлесхоза о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению соблюдения правил безопасности на охоте, в текущем году уже имели место несчастные случаи", - подчеркнули в министерстве.

Основными нарушениями являются стрельба на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца, а также по взлетающей птице ниже 2,5 м в условиях ограниченной видимости. Кроме того, стрельба при отсутствии убежденности в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных. Также при проведении загонной охоты - стрельба по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона, самостоятельный выбор места и сход с номера до окончания загона.-0-