В Беларуси 15,2% населения старше 65 лет

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля людей старше 65 лет в Беларуси составляет 15,2%, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское общество стареет. По международной классификации, общество является старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше составляет 7%. В нашей стране этот показатель - 15,2% общей численности населения, то есть 1 млн 440 тыс. человек в возрасте старше 65 лет", - сказал Александр Румак.

По данным на 1 июля, возраста 100 и более лет достигли 396 человек.

В стране растет продолжительность жизни, соответственно, увеличивается количество людей пожилого возраста. "А другой процесс, который мог бы повлиять, - рождаемость, к сожалению, имеет немного другие тенденции", - отметил замминистра.

Государство оказывает социальную помощь и поддержку людям пожилого возраста. В этом году два раза были перерасчеты пенсии - с 1 мая и 1 августа, в итоге средний размер назначенных пенсий по возрасту составляет Br446,8. Предусмотрены надбавки: те, кто достиг 75 лет, дополнительно к пенсии получают Br43,3, 80 лет - Br57,73.

В этом году более 6 тыс. пожилых людей стали участниками системы государственной адресной социальной помощи. Также материальная помощь выплачивается из средств Фонда соцзащиты.

С этого года изменены подходы к выявлению людей, которые нуждаются в социальном обслуживании, поддержке. "Если ранее больше был заявительный принцип, то сейчас перешли к выявительному, чтобы максимально обеспечить социальную поддержку", - отметил Александр Румак. Ежегодно проводятся обследования бытовых условий пожилых людей, прежде всего одиноко проживающих. В первом полугодии обследовано более 158 тыс. граждан, более 28 тыс. из них признаны нуждающимися в той или иной помощи.

Оказалась востребованной и такая социальная услуга, как замещающая семья: в них проживают уже более 90 пожилых людей. "Мы очень рады, что такая социальная услуга получила развитие. Я уверен, что она имеет хорошие перспективы, - сказал замминистра. - Для одинокого пожилого человека подбирается семья, которая готова жить с ним вместе. Считаю, что это самый высокий пример гуманизма в обществе, когда люди готовы оказывать такую поддержку чужому человеку".

Кроме того, предоставляются услуги сиделок. Пожилые люди получают возможность санаторно-курортного лечения и оздоровления. "Работают четыре наших санатория. Мы постоянно вкладываем средства для поддержания их материальной базы", - добавил Александр Румак.

Разрабатывается проект национальной стратегии по достойному долголетию. По словам Александра Румака, многие люди с активной жизненной позицией продолжают работать на пенсии, поэтому в проекте заложена и стратегия образования пожилых людей, возможность продолжать профессиональную деятельность. Много внимания уделяется поддержанию здоровья. Этот документ 1 октября будет презентован на форуме, который организуется общественными объединениями, занимающимися вопросами пожилых людей.

Кроме того, международные структуры намерены предоставить стране рекомендации для проведения политики в интересах пожилых людей. С их учетом планируется доработать национальную стратегию и представить ее для утверждения правительством. Предполагается, что после утверждения стратегии ее положения закрепят в соответствующих отраслевых государственных программах.-0-