В Беларуси 17 ноября стартует чемпионат по брейк-дансу

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат по брейк-дансу стартует 17 ноября в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель общественного объединения "Белорусская федерация брейк-данса" Александр Войнов.

"Впервые в истории белорусского брейк-данса будет организовано такое мероприятие. Стартует чемпионат в эту субботу с отборочных туров. Первыми они пройдут в Минской области и Минске, а закончатся 8 декабря. В результате выявят сильнейших, которые и попадут в финал. Он пройдет 22 декабря в Минске", - сказал Александр Войнов.

Победители чемпионата в следующем году представят Беларусь на международной арене.-0-