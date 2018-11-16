В Беларуси 17 ноября стартует чемпионат по брейк-дансу

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат по брейк-дансу стартует 17 ноября в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель общественного объединения "Белорусская федерация брейк-данса" Александр Войнов.
"Впервые в истории белорусского брейк-данса будет организовано такое мероприятие. Стартует чемпионат в эту субботу с отборочных туров. Первыми они пройдут в Минской области и Минске, а закончатся 8 декабря. В результате выявят сильнейших, которые и попадут в финал. Он пройдет 22 декабря в Минске", - сказал Александр Войнов.
Победители чемпионата в следующем году представят Беларусь на международной арене.-0-
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