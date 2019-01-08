В Беларуси 2018-й стал одним из самых теплых годов

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2018-й стал четвертым в списке самых теплых с 1945 года, сообщила сегодня журналистам начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

Средняя температура воздуха в прошлом году была на 1,2 градуса выше нормы.

2018 год начался с теплого января, февраль был холоднее - температура опускалась до минус 30,4. Весна выдалась теплее нормы, аномально жарким был май. Кстати, этом же месяц стал и самым сухим в году. Июль, январь и декабрь были в 2018 году с наибольшим количеством осадков.

Высокие температуры держались достаточно долго, благодаря чему климатическое лето продолжалось фактически четыре месяца.

По словам Натальи Клевец, в последние годы в Беларуси заметен тренд на увеличение среднегодовой температуры. Пока это сложно прогнозировать, но синоптики полагают, что 2019 год тоже может быть достаточно теплым.-0-