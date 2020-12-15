В Беларуси 22 иностранных специалиста обучаются защите от химического оружия

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение по защите от химического оружия в Университете гражданской защиты МЧС проходят 22 иностранных специалиста, подготовка идет дистанционно. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты Андрей Садовский.

"Обучающий курс по защите от химического оружия стартовал в Международном центре подготовки спасателей (IRTCentre) Университета гражданской защиты МЧС. В состав учебной группы вошли специалисты из Азербайджана, Аргентины, Бахрейна, Индии, Камбоджи, Кыргызстана, Молдовы, Марокко, России, Узбекистана, Украины и Эстонии", - рассказал Андрей Садовский.

Курс базовый, проводится в соответствии с рекомендациями Организации по запрещению химического оружия специально для специалистов иностранных государств. Он рассчитан на 24 учебных занятия. Во время обучения слушатели изучат положения Конвенции о запрещении химического оружия, основные виды современной химической угрозы, классификацию, свойства и характеристики опасных химических веществ и возможные способы поражения ими людей. Уделят особое внимание признакам, симптомам и последствиям воздействия на организм человека различных видов химических веществ.

Кроме того, в дальнейшем слушатели пройдут практическое обучение в филиале ИППК, где на полигоне оперативно-тактической подготовки отработают вопросы проведения деконтаминации, применения приборов химической разведки и контроля, использования средств индивидуальной защиты, алгоритмы действий при реагировании на инциденты и аварии с наличием опасных химических веществ.

Цель курса - повышение квалификации специалистов в области реагирования на аварии с использованием химических веществ, позволяющих квалифицированно выполнять работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций с наличием опасных химических веществ.-0-