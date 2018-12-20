В Беларуси 24 декабря стартует акция "Зимний патруль"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусское республиканское общество спасания на водах 24 декабря дают старт совместной акции "Зимний патруль", сообщил корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ Сергей Таболич.

Акция направлена на профилактику чрезвычайных ситуаций на водоемах в зимний период и предупреждение выхода людей на неокрепший тонкий лед. Ее мероприятия будут проходить во время зимних школьных каникул с 24 декабря по 8 января. Ежедневно члены Молодежных отрядов охраны правопорядка совместно с сотрудниками ОСВОД с 11.00 до 15.00 будут патрулировать берега рек и озер.

"Зима - это прекрасное время года, время школьных каникул и, соответственно, возможностей для ребят покататься на санках с горок, на коньках, поиграть в хоккей. С другой стороны, это период повышенной опасности, в том числе связанной с выходом на лед водоемов. По данным ОСВОД, только с середины ноября по 18 декабря на водоемах Беларуси погибли пять человек: четыре взрослых во время подледной рыбалки и один несовершеннолетний, играя на льду. Участники акции проведут разъяснительную работу по неукоснительному соблюдению правил поведения на улице зимой и на льду, а также что необходимо знать и предпринимать, если все-таки беда подкралась и человек провалился в воду либо если кому-то нужна помощь", - рассказал Сергей Таболич.

"Зимний патруль" можно будет встретить по всей Беларуси возле водоемов, на берегах которых расположены спасательные станции ОСВОД. Организаторами определены 66 мест дислокации. "К примеру, в Минске объектом внимания молодых правоохранителей и спасателей станут районы Комсомольского озера, водохранилищ Дрозды и Цнянское. В Бресте и области их можно будет встретить в районе реки Мухавец, в Пинске - реки Пина и так далее", - отметил командир штаба.-0-