9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 3 июля родились 163 ребенка, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр сегодня посетил родильное отделение Лидской центральной районной больницы, где 3 июля родился первый в этот день малыш. А всего по стране в этот день появились на свет 163 ребенка, больше мальчиков. Лидирует в этом плане Минск, на втором месте Гродненская область.

По словам Владимира Караника, стало доброй традицией поздравлять первого малыша, рожденного в тот или иной день, будь то Новый год или День Независимости. При этом не важно, где это произошло, пусть даже в самом маленьком удаленном роддоме страны.

Фото Министерства здравоохранения

"Мы делаем все, чтобы обеспечить равную доступность нашим гражданам к любым видам медицинской помощи - проживают они в столице или в отдаленных регионах. В наших силах обеспечить действительно самую современную медицинскую помощь в любом уголке. Мы над этим будем интенсивно работать", - сказал министр.

В этой связи он заметил, что в Лидской больнице строится новый корпус, в планах - еще нескольких современных, что позволит обеспечить оказание всех видов медицинской помощи. Более того, благодаря поддержке руководства страны масштабные строительство и реконструкция идут во многих регионах страны.-0-