В Беларуси 31 марта ожидается до +21°С

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 31 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ожидается без существенных осадков, лишь ночью и утром преимущественно по восточной половине временами пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы - плюс 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов, местами по юго-западу до 21 градуса тепла.-0-

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