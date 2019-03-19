19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,5% введенного в январе-феврале жилья построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-феврале организации всех форм собственности построили 4,2 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 480,4 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 175,3 тыс. кв.м общей площади, или 36,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 122,5 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 176,2 тыс. кв.м общей площади жилья, или 36,7% от общего ввода по республике.-0-
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