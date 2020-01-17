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Общество
17 января 2020, 12:46

В Беларуси 37,5% работников получают зарплату выше Br1 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным о медианной заработной плате за ноябрь 2019 года, 37,5% работников в Беларуси получали зарплату выше Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в мае 2019 года ее размер составлял Br802,7, то в ноябре - Br848,5.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за ноябрь 2019 года, по данным Белстата, составлял Br1113,1.

В разрезе регионов самый высокий показатель медианной зарплаты в столице - Br1087,5 (и самый большой разрыв со средней зарплатой - Br450,2), далее идут Минская область - Br854,8, Брестская - Br790,2, Гродненская - Br777,7, Гомельская - Br774,7, Могилевская - Br768,2 (где, кстати, самый маленький разрыв между медианной и средней зарплатами - Br153,8) и, наконец, Витебская область с показателем Br757,8.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 2,1% работников, от Br300,1 до Br400 - 7%, от Br400,1 до Br1000 - 53,4%. Довольно высокий процент - 23,7% - тех работников, заработок которых составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000, получали 7,9% работников. Еще больше - до Br3000 - 3,9%, до Br5000 - 1,3%, до Br7000 - 0,4%, до Br10000 - 0,2% и выше этой суммы - 0,1%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном, аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - Br1795,3, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - Br1640,1, деятельности воздушного транспорта - Br1387,9, деятельности трубопроводного транспорта - Br1324,9. При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (Br3245,8), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли выше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - Br588,6, предоставление прочих видов услуг - Br642,8, образование - Br680,2, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - Br681,8, здравоохранение и социальные услуги - Br722,5.-0-

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