В Беларуси 4% работающих выбрали добровольное пенсионное страхование

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 4% работающих граждан в Беларуси выбрали добровольное пенсионное накопительное обеспечение. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это направление в Беларуси развивается медленно, больше оно получило распространение среди юридических лиц. Преобладает солидарная система. Нам надо развивать добровольное пенсионное накопительное обеспечение, проводить активную информационную работу среди работодателей и самих граждан на эту тему, чтобы они понимали, что это дополнительный доход", - сказала Ирина Костевич.

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