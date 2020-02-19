В Беларуси 43,3% введенного в январе жилья построено для нуждающихся

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 43,3% от общего объема введенного в январе жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 3,4 тыс. новых квартир, ввели в эксплуатацию 321,6 тыс. кв.м жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 139,4 тыс. кв.м. Из общего количества введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 104,8 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 95,9 тыс. кв.м жилья, или 29,8% от общего количества по стране.-0-