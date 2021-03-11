В Беларуси 57 тыс. школьников планируют оздоровить на весенних каникулах

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящих весенних каникулах в Беларуси планируется оздоровить в лагерях 57 тыс. учащихся. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"Удешевление путевки в лагеря с дневным пребыванием детей сроком на 6 дней составит Br25,2 - по Br4,2 в день. Этой суммы достаточно, чтобы покрыть расходы на питание учащихся. Так как остальные расходы, как правило, берут на себя организаторы лагерей, отдых детей в пришкольных лагерях весной этого года остается доступным", - отметили в центре.

При этом в детских лагерях обязательны противоэпидемические мероприятия, соблюдение санитарных норм и правил тщательно контролируется.

Всего на этот год с использованием государственных средств (по бесплатным или удешевленным путевкам) планируется оздоровить около 700 тыс. человек, из которых 625 тыс. - дети. В том числе около 86 тыс. ребят с загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС территорий, около 7 тыс. детей-инвалидов.

Уже сейчас идет подготовка к детской летней оздоровительной кампании. Центр направил на согласование плановые объемы оздоровления и размеры удешевления путевок. Собственники стационарных лагерей заняты укреплением и развитием материально-технической базы. Местные органы власти готовятся направить для работы в лагеря соответствующий персонал. Согласно заявкам, потребность в летнем оздоровлении в этом году испытывают около 340 тыс. учащихся. На организацию оздоровления этих детей центру выделено около Br50 млн из республиканского бюджета.

Прогнозируется, что стоимость путевки в загородный круглосуточный лагерь составит около Br520. Она будет удешевляться за счет средств республиканского бюджета - по Br215 на каждую такую путевку. Учитывая, что наниматели и профсоюзы также помогают своим семейным работникам, родители платят за летнее оздоровление своего ребенка не менее 10% от полной стоимости этих путевок.-0-