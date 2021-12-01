В Беларуси 70% молодежи использует соцсети и мессенджеры как основной источник информации

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная аудитория окончательно ушла в интернет, соцсети и мессенджеры. Такие традиционные медиа, как телевидение и газеты, используют для получения информации лишь 15,5% молодежной аудитории. Соответствующие данные социсследований привел министр информации Владимир Перцов во время выездного заседания коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал министр, структура медиапотребления в молодежной аудитории за последние годы существенно изменилась. Социологические замеры свидетельствуют, что основным источником информации для 87% молодых людей в возрасте 18-29 лет являются новостные интернет-порталы. По данным некоторых опросов, почти 70% молодежи в качестве главного источника информации называет социальные сети и мессенджеры. Традиционные медиа (телевидение и газеты) использует лишь 15,5% молодежной аудитории.

Эти обстоятельства слабо учитываются редакциями, считает Владимир Перцов. По его мнению, на недостаточном уровне редакции молодежных СМИ ведут работу в соцсетях и мессенджерах, на различных интернет-площадках. Белорусские молодежные печатные издания, например, вообще не представлены в таких соцсетях, как Instagram и TikTok.

Министру представляется целесообразным из всех молодежных газет, которые есть в Беларуси, определить одно наиболее востребованное издание, сконцентрировав на его базе кадровые и финансовые ресурсы всех молодежных редакций. "Тем самым мы сможем создать единую информационную экосистему. Освободившиеся в результате объединения средства можно будет направить на активную работу в соцсетях и мессенджерах", - отметил Владимир Перцов.

"Важнейшей задачей на этом этапе видится как поиск, так и работа с талантливой, творческой молодежью, которая активно пробует себя, к сожалению, в гражданской журналистике и блогерстве. Именно редакции молодежных СМИ могли бы стать площадкой по подготовке журналистов для центральных государственных медиа", - уверен глава Мининформа.-0-