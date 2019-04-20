В Беларуси активно идет процесс цифровизации лесной отрасли - Дрожжа

20 апреля, Узденский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси активно идет процесс цифровизации лесной отрасли, заявил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отмечалось в Послании, IT-сфера не должна отрываться от насущных потребностей экономики. "Процесс цифровизации в лесной отрасли проходит активно. С 2021 года мы должны будем ввести электронную систему учета древесины в промышленную эксплуатацию и обеспечить работу по этой системе всех лесофондодержателей. В настоящее время в трех лесхозах работает макет системы. Во время эксплуатации выявляются ошибки, недоработки, под нашим руководством все это устраняется. Со следующего года мы уже должны будем доработать макет, адаптировать его, обеспечить качественное хранение, передачу данных и их безопасность. Со второй половины 2020 года приступим к закупке оборудования и поэтапно должны до конца 2020 года обеспечить доступ всех лесофондодержателей к этой системе. Уже к концу первого рабочего дня в 2021 году у нас будут на сервере данные о заготовках древесины, ее вывозе, перемещении, реализации", - сказал Виталий Дрожжа.

Он подчеркнул, что система позволит автоматизировать учет в лесу, минимизировать погрешность при расчетах. "Мы постоянно будем иметь данные оперативного учета: что у нас происходит, кому древесина реализовывается, по каким ценам. Это позволит на порядок повысить эффективность использования древесного ресурса", - добавил министр.

Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок с ней (ЕГАИС) начали разрабатывать в Беларуси в 2017 году. Теперь ее макет тестируют в трех лесхозах - Гродненском, Узденском и Дрогичинском. Она должна заработать по всей стране не позже 1 января 2021 года. Ею будут пользоваться не только лесхозы, но и перевозчики древесного сырья, а также все организации любой формы собственности, которые занимаются лесным хозяйством.-0-