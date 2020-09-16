В Беларуси апробируют стволовые клетки в лечении системной красной волчанки

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводятся клинические испытания, связанные с применением стволовых клеток в лечении системной красной волчанки, сообщил журналистам директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, кандидат медицинских наук, доцент Андрей Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Стволовые клетки, с одной стороны, могут успешно помогать организму восстанавливать функции органов и тканей, с другой стороны, они подавляют иммунный ответ, воспаление. То есть с их помощью можно лечить аутоиммунные заболевания, пояснил Андрей Гончаров.

"Сейчас на базе НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии проходит клиническое исследование, где используются наши стволовые клетки в лечении системной красной волчанки. Это пулированные мезенхимальные стволовые клетки, то есть от нескольких доноров, которые обладают очень высокой противовоспалительной иммуномодулирующей активностью", - отметил директор института.

По его словам, на данный момент результаты неплохие. "Само заболевание очень тяжелое, за несколько лет приводит к инвалидизации пациента, поражению самых разных органов и систем, в первую очередь страдают почки. Мы хотим достигнуть замедления прогрессирования болезни", - добавил Андрей Гончаров.

Всего в Институте биофизики и клеточной инженерии совместно с организациями Минздрава сейчас одновременно проходит шесть клинических испытаний. "Мы приступаем к клиническим испытаниям, связанным с применением стволовых клеток для лечения бесплодия, недержания мочи у мужчин после простатэктомии", - отметил директор института.

Зарегистрировано четыре биомедицинских клеточных продукта, три - используются без регистрации для собственных нужд, что допускается законодательством.

По словам Андрея Гончарова, Институт биофизики и клеточной инженерии - лидер в применении клеточных технологий в системе Академии наук. "Мы можем как разрабатывать биомедицинские клеточные продукты, испытывать их совместно с организациями здравоохранения, производить, так и хранить у себя в низких температурных условиях и применять", - сказал он. На базе института функционирует отделение клеточной терапии, где ведется амбулаторный прием пациентов.-0-