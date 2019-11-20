В Беларуси более 25% солдат и сержантов служат по контракту

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 25% солдат и сержантов являются военнослужащими по контракту. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Шкиренко в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Сегодня Вооруженные Силы у нас комплектуются по смешанному принципу, то есть как военнослужащими по призыву, так и военнослужащими по контракту. Из общего числа солдат, сержантов более 25% - военнослужащие по контракту. Эта система позволяет решать две основные задачи. Во-первых, поддержание боевой готовности на необходимом уровне. Во-вторых, подготовка военнообученного резерва", - пояснил Александр Шкиренко.

По его словам, годность призывников по состоянию здоровья с каждым годом уменьшается. "Если в 2016 году весной при призыве был 51% годных, то уже весной этого года годных всего 34%", - отметил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Количество граждан, уклоняющихся от прохождения мероприятий по призыву, незначительно: как правило, менее 1%. "Если брать в цифровых показателях этого года, то из 70 тыс. молодых людей, которые вызываются на мероприятия по призыву, только 261 человек сегодня уклоняется от прибытия, - проинформировал Александр Шкиренко. - Решение о том, кто будет оповещать и каким образом, принимают местные исполнительные органы исходя из ситуации. Если это сельская местность, то, естественно, через сельские исполнительные комитеты. Если мы берем крупный город - жилищно-коммунальные организации".

Альтернативная служба была введена в Беларуси в 2016 году, с 1 июля закон вступил в силу. "Осенью 2016-го было наибольшее количество граждан, для которых воинская служба была заменена на альтернативную: 55 человек. В последующем каждый призыв цифра колеблется в среднем от 10 до 15 человек. Весной этого года заявление на альтернативную службу написали только три человека", - рассказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.-0-