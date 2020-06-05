5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 300 человек стали донорами плазмы, сообщил журналистам директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 300 человек по республике уже поучаствовали в донациях. Эта цифра обновляется каждый день. По РНПЦ это уже более 200 человек. Некоторые доноры приходят уже в третий-четвертый раз. Мы рады, что люди активно откликаются. Все доноры очень хотят помощь пациентам, которые оказались в той ситуации, в которой были они некоторое время назад. Очень приятно, что прослеживается такая цепочка добра", - сказал Федор Карпенко.

По его словам, технически сама процедура не отличается от штатной сдачи плазмы. "Мы заготавливаем точно так же 600 мл плазмы. Но здесь человек проходит новую непростую процедуру. Ему надо уделить больше внимания, рассказать. Конечно, эти люди должны пройти полный медосмотр, чуть более углубленные анализы. Все это занимает больше времени. Важное отличие от обычного донора - мы еще смотрим антитела. То есть можем говорить о качестве плазмы", - отметил директор РНПЦ.

Сегодня донором плазмы стал председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. Донация произведена на базе РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. "Сегодня плазму сдал я. Но у нас в отраслевом профсоюзе еще есть несколько кандидатур, которые подходят под все параметры. И, соответственно, они тоже будут участвовать в сдаче плазмы для пациентов с COVID-19, - рассказал он. - Помогать друг другу - это задача и профсоюзов, и, вообще, каждого человека. Я призываю всех, кто может по состоянию здоровья, оказать помощь и прийти на донорские пункты. Они организованы по всей стране".

Председатель отраслевого профсоюза добавил, что, как и для всех медработников, сдавать кровь и плазму ему не впервой. "Безвозмездная сдача крови приветствуется во всем мире, ведь это идет на благо нашим пациентам", - отметил он.

Вячеслав Шило рассказал, что перенес заболевание со всей семьей в домашних условиях. "У нас медицинская семья. Естественно, контакт с пациентами у медиков наиболее частый. Кроме того, мы как профсоюзы участвовали в мероприятиях по обеспечению средствами индивидуальной защиты клиник, ездили по регионам. Возможно, где-то контакт произошел, - пояснил он. - У нас были классические симптомы: температура, слабость, одышка, кашель. Мы перенесли это в домашних условиях. Хочу сказать спасибо за ту работу, которую сегодня проводят наши врачи на всех уровнях. Они находятся на передовой".

Председатель отраслевого профсоюза напомнил гражданам о необходимости соблюдения рекомендаций Минздрава. "Наша защита - это в том числе обязанность каждого из нас. Поэтому масочный режим в соответствии с рекомендациями должен соблюдаться в общественных местах, в местах наибольшего скопления людей. Это необходимо делать и, я надеюсь, наши граждане выполняют эти рекомендации", - резюмировал он.-0-

Фото Оксаны Манчук