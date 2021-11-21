В Беларуси более 3,3 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 3 311 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 614 000 человек прошли полный курс вакцинации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 327,3 тыс. человек, в Витебской области - более 278,5 тыс., в Гомельской области - более 460,6 тыс., в Гродненской области - более 305,3 тыс., в Минске - более 509,6 тыс., в Минской области - более 331,7 тыс., в Могилевской области - более 323,9 тыс. человек.

Более 77,3 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-