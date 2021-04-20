В Беларуси более 50% природных комплексов и экосистем сохранены в естественном состоянии

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 50% природных комплексов и экологических систем сохранены в естественном состоянии. Об этом сегодня на пресс-конференции "Сохранение естественных экосистем, биологического и ландшафтного разнообразия в Беларуси. Реализация проекта международной технической помощи "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту" рассказал консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Виталий Коренчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Природные комплексы и экологические системы, которые представлены лесными, болотными массивами, лугами, реками и озерами, занимают около 12 млн га, что составляет порядка 58% территории нашей страны. И они характеризуются очень высокой степенью сохранности - более 50% сохранены в естественном состоянии", - сказал Виталий Коренчук.

По его словам, охраняемые природные территории представляют наибольший интерес для развития экологического туризма.

"В Беларуси 1407 таких объектов, в том числе один заповедник, четыре национальных парка, 99 заказников республиканского значения, 282 заказника местного значения и более 800 памятников природы республиканского и местного значения. Сегодня их общая площадь составляет 1879,1 тыс. га и достигает 9% от территории страны, - подчеркнул он. - Согласно Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий этот показатель должен составлять 8,8% от площади страны. Можно сказать, что план перевыполнен. В дальнейшем мы рассчитываем продолжить эту работу".

Специалист рассказал, что особо охраняемые природные территории обеспечивают сохранение природного равновесия, генетического фонда и служат центрами воспроизводства объектов растительного и животного мира в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других природных ресурсов. В границах этих территорий обитает более 80% видов редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и около 90% редких диких животных.

"На сегодня в Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий определено 39 объектов, которые могут быть перспективными для организации экологического туризма. Для 29 таких территорий у нас созданы так называемые структуры управления - государственные природоохранные учреждения, - отметил он. - Для развития экологического туризма разработано 45 троп и 144 зеленых маршрута. В том числе в четырех национальных парках и Березинском биосферном заповеднике создано 62 экологических маршрута и обустроено более 20 троп".

По мнению представителя Минприроды, несмотря на прилагаемые усилия, потенциал таких природных территорий используется не в полной мере. "Это связано с нехваткой квалифицированных специалистов, владеющих иностранными языками, обладающих навыками формирования туристического продукта и его продвижения. Эти проблемы необходимо решать в том числе с помощью организации обучающих курсов и семинаров", - отметил Виталий Коренчук.

Министерство планирует наладить общую экологическую сеть в Беларуси, что позволит восстановить "нарушенные звенья", а также интегрировать эту сеть в общеевропейскую. Также в планах восстановить нарушенные экосистемы, в особенности лугов и болот, привлекать большее количество туристов для посещения особо охраняемых природных территорий и др.-0-