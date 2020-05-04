В Беларуси больше издают производственной и научно-популярной литературы

4 мая, Минска /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году было выпущено 9,6 тыс. книг и брошюр общим тиражом 26 млн экземпляров, то есть на одного жителя приходится 2,8 экземпляра. Такие данные приведены в статистическом обзоре Белстата к Дню печати (5 мая) сообщает БЕЛТА.

Среди изданных книг и брошюр преобладает производственная (31,3%), научная и научно-популярная (19,5%), учебно-методическая (18,6%) литература. Художественная литература в общем объеме печатной продукции занимает небольшой процент: издано 1165 книг общим тиражом 1,5 млн экземпляров. Причем из этого количества 483 печатные единицы - литература для детей общим тиражом 1,3 млн экземпляров.

Больше всего различных видов печатной продукции издано в Минске, следом идет Гомельская область, за ней - Витебская. Меньше всего изданий выпущено в Минской области - ее долю во многом забирает себе столица.

На русском языке в 2019 году издано 7,5 тыс. книг и брошюр общим тиражом 19,4 млн экземпляров (74,5% от совокупного тиража), на белорусском - 1271 книга и брошюра тиражом 3,7 млн экземпляров (14,2%). Также в прошлом году выпускались книги и брошюры на английском, немецком, французском, испанском, китайском, польском, латинском, церковнославянском, украинском, арабском и итальянском языках.

Среди журналов и других периодических изданий преобладают русскоязычные: всего выпущено 806 наименований годовым тиражом 33 млн экземпляров, из них на русском языке издано 678 журналов, на белорусском - 121. Целевая аудитория у изданий разная, но в общем объеме больше всего научных, научно-практических и массовых журналов.

В 2019 году редакции Беларуси издавали 471 газету годовым тиражом 264 млн экземпляров. На русском языке изданы 292 газеты, на белорусском - 176.-0-