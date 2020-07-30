В Беларуси большинство выбирает курс стабильности - Повный

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси большинство выбирает курс стабильности. Такое мнение высказал протоиерей Федор Повный сегодня в программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выдвигаясь в президенты, логичнее опираться на большинство, которое пока что выбирает курс стабильности, - считает протоиерей. - Возможно, именно поэтому у нас до сих пор нет кандидатов с программами развития, потому что многих устраивает тот курс, которым идет страна. Когда есть запрос на изменения, то появляется и лидер. К сожалению, в эту кампанию нам не предлагают развития страны, только программы слома. И речь уже идет о сохранении независимости и национальной безопасности. Если кандидат не признает достойным ничего из действующего курса и призывает народ идти на площадь, то это не тот человек, которому можно доверить страну. Сегодня каждый здравомыслящий человек понимает, как важна преемственность, чтобы развиваться дальше. И если нас убеждают, что все до этого было плохо или совсем плохо, то есть повод задуматься над правдивостью этих слов. Не бывает все плохо".

Прежде всего, добавил Федор Повный, в стране должна быть организована не площадь, а дискуссионная площадка. Недопустимы оскорбления и открытые унижения, особенно в адрес того, кто в данную минуту несет колоссальную ответственность за народ и страну.

Также он призвал не только слушать слова, но и видеть цель высказываний, думать над сутью. "Невозможно не замечать, как на наших глазах происходит попытка смысловой дискредитации Беларуси. Нам уготовляют тапки, халат, кастрюлю - этими символами нам уже сейчас декларируют: белорус, знай свое место", - заключил Федор Повный.-0-