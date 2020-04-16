Геннадий Болбатовский
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет действовать территориальный принцип распределения путевок в санатории. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы предусмотрели территориальный принцип распределения путевок на будущее. Он уже использовался при направлении детей и работающих взрослых. После стабилизации ситуации этот принцип будет соблюдаться неукоснительно", - сказал Геннадий Болбатовский.
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