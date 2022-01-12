12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет создана информационная система воспроизводства лесов, а в перспективе и ГеоПортал "Леса Беларуси". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Разработкой программного продукта займется РУП "Белгослес". Такую задачу во время посещения предприятия поставил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун. "Сегодня лесное хозяйство должно активнее уходить в сторону "цифры". Все процессы от выращивания леса до его заготовки должны быть максимально цифровизированы. В перспективе мы должны выйти на создание единой геоинформационной системы лесной отрасли, включающую в себя полный цикл работ по ведению лесохозяйственной деятельности, начиная от сбора лесосеменного сырья, осуществления воспроизводства лесов, наличия актуальных данных лесоустройства, проведения лесохозяйственных работ, заканчивая заготовкой, учетом древесины и транспортировкой ее до конечного потребителя", - отметил Александр Драгун.

По словам первого замминистра, создание информационной системы воспроизводства лесов позволит повысить эффективность в принятии управленческих решений, а в ряде случаев - минимизировать пресловутый человеческий фактор. "Условно мы будем видеть на компьютере весь процесс выращивания лесов: от учета лесокультурных площадей и до их перевода", - рассказал Александр Драгун.

На создание новой системы будут выделены средства из инвестиционного фонда Минлесхоза. В данный момент разрабатывается концепция программного продукта. До конца февраля будет готов проект технического задания.

В пресс-службе отметили, что РУП "Белгослес" сегодня является оператором Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (EГАИС). Предприятие также является разработчиком ряда иных программных продуктов: АРМ "Лесопользование", мобильная "ГисЛес" и другие.

Александр Драгун впервые посетил РУП "Белгослес" в качестве первого замминистра. Во время визита он также ознакомился с условиями работы специалистов. "За последние два года предприятие заметно преобразилось. Сегодня здесь, действительно, созданы все условия для того, чтобы специалисты могли работать с комфортом. Это не может не радовать", - резюмировал Александр Драгун.

Достойные условия труда специалистов, по мнению первого замминистра, созданы и в УП "Белгосохота" и редакции журнала "Лесное и охотничье хозяйство". Эти предприятия Александр Драгун также посетил накануне. "В последние два года в Беларуси наблюдается рост числа новых охотников. Если раньше в "Белгосохоте" в среднем обучение проходили до тысячи человек в год, то начиная с 2020-го - эта цифра выросла примерно в два раза. Это не может не радовать", - поделился впечатлениями руководитель.-0-