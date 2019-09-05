5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет создана региональная сеть кризисных психологов, сообщила журналистам директор Республиканского центра психологической помощи, созданного в структуре Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка, Ольга Матюхова. Официальное открытие центра состоялось сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша ближайшая перспектива - это создание региональной сети кризисных психологов, поэтому мы готовим обучающие программы. Также будем приглашать для обучения специалистов, известных во всем мире, свой опыт будем передавать, чтобы в регионах была сеть узких специалистов, к которым люди могли бы обращаться непосредственно на местах", - сказала Ольга Матюхова.

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