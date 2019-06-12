В Беларуси будут искать диких хомяков, сусликов и белок-летяг

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива, направленная на поиск крапчатых сусликов, обыкновенных хомяков, белок-летяг и сохранение редких видов грызунов, их мест обитания, получит развитие в 19 районах Беларуси. Об этом сообщил журналистам специалист "Аховы птушак Бацькаўшчыны" по природоохранным вопросам Семен Левый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Искать грызунов будут в каждом шестом районе Беларуси. Мы проверим 19 районов в Брестской, Гродненской, Минской, Витебской, Гомельской областях, где ранее отмечалось присутствие этих видов. Специалисты подготовят планы действий по сохранению этих популяций. Информация будет собираться в течение 18 месяцев", - сказал Семен Левый.

Помимо обследований и мониторинга районов запланирована работа с населением. Эксперты инициативы проведут встречи с учителями, школьниками, лесниками, местными жителями, чтобы рассказать им про биологию этих видов и угрозы. Проинформируют, как можно будет помочь спасти этих редких представителей белорусской фауны. Для этого во время встреч отберут волонтеров для мониторинга найденных популяций. Они будут принимать возможные меры по охране животных, а также передавать данные инспекциям Минприроды, АПБ и ученым.

Предполагается создание интерактивной онлайн-карты, которая поможет белорусам обозначать новые места проживания редких грызунов. Эти точки будут обследовать и отдавать под охрану.

Такая деятельность будет развиваться по проекту "Экомониторинг", который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды. На реализацию инициативы выделено около $85 тыс. Будут закуплены специальные технические приспособления для обследований: квадрокоптеры, фотоловушки, тепловизоры, эндоскопы. Часть оборудования передадут НАН Беларуси. В крупных торговых объектах планируют установить объемные ростовые фигурки животных и распространять информационные материалы, чтобы познакомить население с разыскиваемыми грызунами.

Крапчатый суслик и хомяк - степные виды, которые в Беларуси всегда жили рядом с сельскохозяйственными полями, летяга - это индикатор натуральных и малонарушенных экосистем. Все они - в Красной книге Беларуси. Из-за скрытного образа жизни обнаружить их нелегко.

Крапчатый суслик жил колониями в норках на сухих лугах центральной Беларуси, активен днем. Его численность с 1960 года сократилась на 98%. Хомяки встречались на окраинах полей на юго-западе и юго-востоке страны. Нынешнее состояние популяций неизвестно. Зимой суслики и хомяки впадают в спячку. Главные угрозы этим видам - расширение сельскохозяйственных полей, уничтожение нор и посадка леса в местах их обитания.

Белка-летяга - ночной лесной зверек, который считался после 1996 года исчезнувшим на территории Беларуси, пока не был заново обнаружен в 2017 году специалистами "Аховы птушак Бацькаўшчыны". Пока известно лишь несколько территорий на северо-востоке страны, где живет летяга. Для нее главная угроза - сплошные рубки в старовозрастных лесах, фрагментация лесов и вырубка дуплистых деревьев.-0-