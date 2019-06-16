В Беларуси будут приняты меры для устранения очередей в поликлиниках

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, какие меры будут приняты для устранения очередей в поликлиниках и повышения доступности консультативной помощи, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о мерах по устранению очередей в первичном звене, он отметил, что сейчас обсуждается вопрос, каким образом выстроить логистику движения пациентов. "Например, тех, кто с хронической патологией постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, направлять к врачам общей практики, создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами", - сказал министр.

По словам Владимира Караника, обсуждается также и вопрос консультативной помощи, поскольку поступает много сообщений о том, что невозможно попасть на консультацию к ЛОР-врачу, неврологу. "В Минске реконструируются приемные покои многопрофильных больниц, чтобы они оказывали консультативную помощь. Там есть грамотные специалисты, у них за спиной мощь многопрофильной клиники и они могут оказать консультацию более высокого уровня и помочь первичному звену", - добавил глава ведомства.

"Практически 14 республиканских научно-практических центров получили лицензию на образовательную деятельность. Это те центры, которые работают с самыми современными технологиями и дают возможность людям приехать и пройти обучение на рабочем месте. Одна из инноваций, которая сейчас обсуждается для внесения изменений в Кодекс об образовании, - это обучение на рабочем месте на базе РНПЦ будет покрываться за счет бюджета", - рассказал министр.

Затронута также и тема цен на лекарственные средства. Владимир Караник сообщил, что сейчас рассматривается возможность создать онлайн-сервис, куда люди смогут вносить данные о препаратах, которые они купили за рубежом значительно дешевле, чем в нашей стране. Информация будет проанализирована, соответственно, проведена работа с поставщиками для предоставления всех документов, обосновывающих цену. "Потому что нельзя на такие жизненно важные позиции, как лекарства, брать цену с потолка", - подчеркнул руководитель Минздрава.

В отрасли продолжится работа по импортозамещению. Будет проанализирован рынок: отмечены препараты, которые наиболее востребованы, и те, которые понадобятся в ближайшие годы, чтобы к этому времени успеть развернуть производство и насытить рынок необходимыми лекарствами. "Можно эту тему замалчивать, но есть определенный процент недоверия населения к некоторой продукции отечественной фармотрасли. Поэтому здесь, я думаю, мы более активно будем участвовать в пострегистрационном контроле качества, именно в оценке безопасности, и публиковать эти данные в открытом доступе", - резюмировал Владимир Караник.-0-