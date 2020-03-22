22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты", - рассказала Елена Богдан.

По словам замминистра, на момент записи этого интервью, в Беларуси тесты на коронавирус сделали более 19. тыс. человек. Время от тестирования до получения результата - от четырех часов до суток. "Система абсолютно справляется. Если нам необходимо будет еще добавить какие-то лаборатории, на сегодняшний момент проработан вопрос резервных. Наши тесты проверены Всемирной организацией здравоохранения. Они получили высокий уровень достоверности, и мы можем быть абсолютно уверены в их качестве", - заверила она.

Минздрав Беларуси может включить вакцину от COVID-19 в национальный календарь прививок Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан обратила внимание, что стоит заботиться о своем здоровье не только в период распространения коронавируса, но и на протяжении всей жизни, не пренебрегать вакцинацией от гриппа.

Елена Богдан подчеркнула, что у Беларуси налажено взаимодействие не только с ВОЗ, но и другими зарубежными коллегами, в том числе и с китайскими специалистами. Поэтому по мере поступления информации о новом коронавирусе сразу же принимались необходимые меры по его предупреждению.

"У нас было несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии. Плюс наши и анестезиологи, и реаниматологи, и инфекционисты, и эпидемиологи уже много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран и в рамках взаимодействия получают информацию по коронавирусной инфекции, - отметила Елена Богдан. - Поэтому с учетом всего этого опыта была разработана инструкция по диагностике и ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, начиная с бессимптомного носительства и заканчивая лечением, если это понадобится, тяжелых пневмоний с использованием дыхательного оборудования".

Замминистра также рассказала, что в целом по стране есть более 80 тыс. койкомест для приема пациентов. Часть мест может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В стране более 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оказания медицинской помощи таким пациентам.

В фармацевтической сети созданы необходимые запасы лекарственных средств до четырех месяцев в случае разного развития ситуации. Есть также запас защитной одеждой для медицинских работников.-0-