В Беларуси будут разрабатывать новые лекарства от онкозаболеваний

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют разрабатывать новые лекарства от онкологических и инфекционных заболеваний, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной диагностики и биотехнологии Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гилеп.

"Наша цель - создание научной основы для разработки лекарственных средств нового поколения от онкологических и инфекционных заболеваний. Нужно найти новые точки приложения (мишени), против которых и будут направлены препараты. Количество этих мишеней очень велико, и мы постепенно, шаг за шагом, изучаем самые важные из них. Для этого необходимы комплексные исследования по молекулярной идентификации и структурно-функциональному анализу ферментов", - сказал Андрей Гилеп. На эти исследования предоставляется грант Президента Беларуси на 2019 год.

Гранты Президента Беларуси на 2019 год будут предоставлены 103 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры. Средства выделят на исследования и разработки в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук. В частности, один из грантов будет предоставлен на разработку, которая поспособствует снижению количества отходов ОАО "Беларуськалий" и сокращению площади земель, выводимых из оборота под их хранение. "Это важная экологическая проблема, которая в последние годы стоит очень остро. Образуются отходы двух видов: твердые и жидкие. Жидкие представляют собой суспензию из насыщенного, концентрированного солевого раствора. Этот вид отходов располагается в специальных шламохранилищах. Нашей задачей было предложить технологию комплексной переработки этих отходов. Мы провели большую работу, и сегодня у нас уже есть ресурсосберегающая технология фазового разделения глинисто-солевых отходов калийного производства. Будем тестировать эту технологию", - отметила заведующая лабораторией полимерсодержащих дисперсных систем Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Елена Воробьева.

Грант получит и проект, направленный на совершенствование продукции машиностроения и электронных устройств. "Мы моделируем отдельные сложные самоорганизующиеся процессы. Проект направлен на изучение теоретических основ возникновения хаотических волновых процессов в планетарных системах, аэрогидродинамических устройствах и электронных схемах. Но у него есть и практическое применение, например для совершенствования зерно- и кормоуборочных комбайнов, повышения коэффициента полезного действия турбин. В частности, мы работаем с "Гомсельмашем", - пояснил заведующий лабораторией моделирования самоорганизующихся систем Объединенного института проблем информатики НАН Александр Крот.

Кроме того, грант предоставляется заместителю директора по научной работе Института физики имени Б.И.Степанова НАН Максиму Богдановичу. Цель его проекта - создание мощных импульсных полностью твердотельных лазеров с поперечной диодной накачкой и неустойчивым резонатором с пространственным фильтром. Эти лазеры будут обладать высокими пространственными, временными и энергетическими характеристиками излучения и применяться в технологических системах и системах специального назначения.

Будут поддержаны проекты, касающиеся лазерно-оптических систем, беспилотников, оптоэлектронной техники, микроэлектроники. В НАН Беларуси отметили, что предоставление грантов Президента работникам организаций науки направлено на поддержку талантливых специалистов в проведении приоритетных для страны научных исследований и разработок, а также на стимулирование инновационной деятельности.-0-