В Беларуси будут развивать институт медиации в сфере интеллектуальной собственности

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр интеллектуальной собственности и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) заключили меморандум о взаимопонимании по процедуре альтернативного разрешения споров. Подписание документа состоялась сегодня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Цель соглашения - создание соответствующей площадки для урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности. "Процедуры альтернативного разрешения споров в Беларуси с каждым годом приобретают все большую популярность. Поэтому развитие института медиации в сфере интеллектуальной собственности станет логичным продолжением работы по продвижению данного способа альтернативного урегулирования споров в нашей стране", - отметил Александр Шумилин.

На встрече обсуждались также перспективы совместной работы по разработке новой стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года и создания при содействии ВОИС сети центров поддержки технологий и инноваций. В ближайшее время планируется открыть центры в каждом регионе республики для обеспечения доступа ученых, изобретателей и представителей бизнес-сообщества к высококачественной технической информации, к патентным базам данных и другим научно-техническим ресурсам мира.

"Кроме того, Беларусь и ВОИС продолжат успешное сотрудничество по линии подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности. В 2020 году на стажировки по линии Академии ВОИС предполагается направить около 10 экспертов в сфере интеллектуальной собственности", - отметили в пресс-службе.

Белорусская делегация под руководством Александра Шумилина 1-2 октября участвует в 59-й серии заседаний Ассамблей государств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности. Белорусская сторона заявила о готовности провести в 2020 году в Минске дипломатическую конференцию ВОИС по заключению Договора о законах по промышленным образцам.

В Беларуси действуют шесть специализированных законов в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, полностью отвечающих мировым стандартам. Страна является участником 17 из 26 договоров ВОИС. В настоящее время ведется работа по присоединению Беларуси к Марракешскому договору и Гаагскому соглашению. В июне 2019 года во время официального визита в Беларусь генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.-0-