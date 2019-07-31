В Беларуси будут высаживать больше взрослых деревьев

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В населенных пунктах Беларуси при озеленении станут высаживать больше крупномерных и средних по размеру деревьев. Новые подходы закреплены в постановлении Министерства архитектуры и строительства от 25 июля 2019 года №43, сообщила журналистам начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пересмотрены требования в части количества саженцев деревьев, высаживаемых при озеленении жилых территорий, учреждений, организаций, в зависимости от их размера. Согласно новой редакции, крупномерные деревья должны занимать 20% (ранее 5%) (в общем количестве высаживаемых. - Прим. БЕЛТА), среднего размера - 80% (ранее 60%). От маломерных саженцев решено отказаться (ранее их доля была 35%)", - рассказала Ольга Верамей.

Как пояснила представитель Минстройархитектуры, от маленьких деревьев и кустарников решили отказаться из-за того, что они хуже приживались, чем большие растения. В местах, где ранее уже высадили маломерные саженцы, их постараются сохранить.

Кроме того, в постановлении появилось определение, что такое ландшафтная композиция. К ее элементам относятся местоположение, рельеф, насаждения, водоемы, дорожная сеть, парковые сооружения, малые архитектурные формы.-0-