В Беларуси была организована попытка цветной революции - эксперт из Сербии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси была организована попытка цветной революции, заявил в эфире ОНТ начальник Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики (Сербия) Душан Пророкович, сообщает БЕЛТА.

"Для цветной революции необходимо прямое смешение внешних факторов. Эта деятельность координируется и финансируется из-за рубежа. Кроме того, цели цветных революций всегда геополитические. Так было с Украиной, Грузией, "арабской весной". И, конечно, так было с Беларусью", - сказал Душан Пророкович.

Эксперт добавил: "Реакция Евросоюза и США доказывает, что у них были полные и ясные намерения относительно того, чего они хотели от Беларуси еще до организации выборов. По этому поводу не должно быть никаких дилемм. В Беларуси была организована попытка цветной революции".-0-