В Беларуси было как минимум шесть попыток цветных революций - Равков

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новейшая история Беларуси помнит как минимум шесть попыток цветных революций, написал на своей странице в Facebook государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, сообщает БЕЛТА.

В подтверждение прозвучавшей в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию темы цветных революций госсекретарь Совбеза отметил, что, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства.

"Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций, - сказал Андрей Равков. - Данные попытки делаются при помощи внешне неполитизированных структур и в настоящее время. Подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах. Одна из них, так называемая трансформация, предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. А основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети. Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового промывания мозгов превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно - нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться".-0-