В Беларуси число случаев привлечения к административной ответственности снизилось на 57% - МВД

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев привлечения к административной ответственности за четыре месяца текущего года сократилось на 57%. Об этом заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков сообщил сегодня в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси продолжается работа над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Планируется сократить число административных правонарушений, а уклон сделать не на карательные меры, а на профилактику. По словам Александра Барсукова, МВД уже продвинулось в этом направлении. "За четыре месяца этого года привлечение к административной ответственности сократилось на 57%", - проинформировал он.

Замминистра добавил, что в Беларуси сокращается число преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, грабежей, разбоев, хулиганств, изнасилований. Исключение составляют преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений. В МВД рассчитывают, что их количество уменьшится с принятием поправок в закон об изменении порядка направления и условий нахождения в ЛТП. Александр Барсуков рассказал об основных новациях законопроекта. Так, в нем закреплена новая категория граждан, которые могут направляться в ЛТП. Это трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Основными критериями предлагается принять злоупотребление алкоголем, наркотиками, совершение правонарушений в состоянии, вызванном их потреблением. Кроме того, планируется разделить ЛТП на два вида в зависимости от условий принудительной изоляции. Первый - для граждан, направленных впервые, второй - для ранее судимых, а также тех, кто направляется не первый раз. Людей, которые добровольно захотели лечиться от хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании и дали согласие на оказание им наркологической и психотерапевтической помощи, будут размещать отдельно. Для тех, кого направляют в ЛТП три и более раза, предлагается увеличить минимальный срок нахождения с 12 до 24 месяцев по решению суда.

Палата представителей приняла законопроект в первом чтении. Всего в перечне сегодняшнего заседания было восемь вопросов. Также первое чтение прошли поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности, ратифицирован ряд международных договоров. В двух чтениях принят проект закона об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.-0-