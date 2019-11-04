В Беларуси число учтенных воинских захоронений превысило 7,7 тыс.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество учтенных воинских захоронений превысило 7,7 тыс., сообщил журналистам начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 2019 год на государственный учет принято 66 захоронений погибших во время войн, в их числе 41 воинское захоронение и 25 захоронений жертв войн. По состоянию на 1 ноября на госучете состоит 7 тыс. 769 воинских захоронений и жертв войн", - рассказал Сергей Воронович.

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