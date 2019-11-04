ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 4 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:12 БУТБ упростила процедуру участия в биржевых торгах - электронная подпись стала бесплатной Экономика
13:12 Температура воздуха в Беларуси в октябре была на 2,8 градуса выше нормы Общество
13:00 В Беларуси число учтенных воинских захоронений превысило 7,7 тыс. Общество
12:58 Работы по реставрации монумента на площади Победы планируется завершить до апреля 2020 года Регионы
12:50 Начата процедура банкротства Городокской ПМК-51 Регионы
12:50 Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре нарастили производство импортозамещающей продукции на 7,3% Экономика
12:46 Во Франции из-за шторма пострадали 6 человек В мире
12:42 В Гомельской области на пожарах погибли три человека Происшествия
12:36 Поисковики Минобороны в этом году вели раскопки на 117 объектах Общество
12:29 Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:26 В Беларуси завершается уборка кукурузы и сахарной свеклы Экономика
12:01 Сергей Ташуев покидает пост главного тренера футболистов солигорского "Шахтера" Спорт
11:47 Нарушения при закупках выявлены в Могилевской дистанции пути БЖД Происшествия
11:42 Ребенок выпал с балкона в Микашевичах Происшествия
11:36 Беларусь в начале 2020 года станет участником Международной организации комиссий по ценным бумагам Экономика
11:36 Проект закона "О саморегулируемых организациях" вынесен на общественное обсуждение Общество
11:32 Каршеринговое авто и такси столкнулись в Минске Происшествия
11:29 Рафаэль Надаль после годичного перерыва возглавил рейтинг АТР Спорт
11:25 Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году увеличатся на 14,7% Общество
11:18 Лукашенко поздравил коллектив Национального художественного музея с 80-летием учреждения Президент
11:15 В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций Экономика
11:08 Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП у пункта пропуска "Привалка" Происшествия
10:59 Белорусские шашисты выиграли 7 медалей на юниорском ЧМ в Турции Спорт
10:59 Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 ноября Общество
10:57 Свыше 70 тыс. деревьев и кустарников высадили осенью в Гомельской области Регионы
10:55 Ввод Нежинского ГОКа даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси - Косинец Экономика
10:44 В Беларуси внедрят институт квалифицированного инвестора Экономика
10:43 Постпред Беларуси при ООН подверг критике деятельность Совета по правам человека Политика
10:39 Спасатели ликвидируют пожар на болоте в Пинском районе Происшествия
10:25 Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей через мобильное приложение Технологии
Все новости
Все новости
Общество
04 ноября 2019, 13:00

В Беларуси число учтенных воинских захоронений превысило 7,7 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество учтенных воинских захоронений превысило 7,7 тыс., сообщил журналистам начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 2019 год на государственный учет принято 66 захоронений погибших во время войн, в их числе 41 воинское захоронение и 25 захоронений жертв войн. По состоянию на 1 ноября на госучете состоит 7 тыс. 769 воинских захоронений и жертв войн", - рассказал Сергей Воронович.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси в октябре была на 2,8 градуса выше нормы
Фото из архива Поисковики Минобороны в этом году вели раскопки на 117 объектах
Фото из архива Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Фото из архива Проект закона "О саморегулируемых организациях" вынесен на общественное обсуждение
Фото из архива Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году увеличатся на 14,7%
Фото из архива Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 ноября
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2020 год: рост ВВП на 2,8%, экспорта на 3,6%, инфляция не более 5%
Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси
Ассигнования на развитие здравоохранения в Беларуси в 2020 году увеличатся на 14,7%
Ввод Нежинского ГОКа даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси - Косинец
Топ-новости
Наказание за наркотики должно быть справедливым и соразмерным - Кочанова
В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций
Это наш дом: "Москву" выбирают сердцем
Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий пройдет в БЕЛТА 5 ноября
В Беларуси завершается уборка кукурузы и сахарной свеклы
Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря
Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Минздрав: экспорт медуслуг в 2019 году превысит $46 млн
Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 ноября
В Беларуси внедрят институт квалифицированного инвестора
Проект закона "О саморегулируемых организациях" вынесен на общественное обсуждение
Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП у пункта пропуска "Привалка"
Беларусь рассчитывает в 2020 году увеличить экспорт продовольствия в Китай до $100 млн
Постпред Беларуси при ООН подверг критике деятельность Совета по правам человека
Белорусские шашисты выиграли 7 медалей на юниорском ЧМ в Турции
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.