В Беларуси чтят память жителей Хатыни и тысяч других сожженных деревень

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня отдают дань памяти жителям деревни Хатынь, сожженной фашистами 22 марта 1943 года. Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи других белорусских деревень, зверски уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси. На ее месте в память о погибших был создан мемориальный комплекс "Хатынь". Решение о строительстве мемориала было принято в 1966 году. Инициатором его создания был первый секретарь ЦК БССР Петр Машеров. В общем конкурсе на лучший проект памятника жителям сожженной деревни победил коллектив архитекторов, среди которых были Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, а также скульптор Сергей Селиханов.

Первоначально предполагалось, что на месте трагедии возникнет мемориал только сожженной Хатыни. Однако затем проект был пересмотрен, и Хатынь стала памятником всем сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням Беларуси.

Работа над проектом захватила архитекторов. Были придуманы венцы срубов на месте бывших домов, обелиски в виде печных труб, а также колокола Хатыни, которые звучат над Беларусью, рассказывая всему миру о трагедии белорусских деревень. Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года.

Тематически хатынский мемориал состоит из нескольких частей, но имеет единое композиционное решение, которое повторяет планировку бывшей деревни. В центре комплекса - бронзовая скульптура "Непокоренный человек", высота которой составляет более шести метров. Это символ человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на Земле. Это собирательный образ белорусского крестьянина. Его прообразом послужил свидетель хатынской трагедии Иосиф Каминский, чудом оставшийся в живых. Он, обгоревший, израненный, выбрался из горящего сарая и среди трупов односельчан нашел изувеченное тело своего сына.

Рядом со скульптурой - сомкнутые гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, в котором каратели сожгли жителей Хатыни. На братской могиле мраморный венок памяти с символическим обращением погибших к живым с просьбой беречь мир и покой на Земле: "Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!". С другой стороны венка - ответ живых погибшим: "Родные вы наши. Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским убийцам в черные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви к Родине нашей советской вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна наша Земля и вечно яркое солнце над нею".

Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. В тех местах, где раньше были сельские дома, поставлено 26 символических бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, обожженные огнем. Перед каждым из сожженных домов установлена открытая калитка как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках - бронзовые таблички с именами тех, кто родился и жил в этом доме, а позже погиб в огненном плену. Сверху каждого обелиска - хатынский колокол.

На территории комплекса находится единственное в мире Кладбище деревень - 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я невозрожденная деревня - это сама Хатынь. Каждая символическая могила сожженной деревни представляет собой пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени - символ того, что поселение было сожжено. Тут же в траурной урне хранится земля из уничтоженной карателями деревни.

Еще один мемориальный элемент хатынского комплекса - Древо жизни, на ветвях которого в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, сожженных оккупантами вместе с жителями, но восстановленных после войны. На мемориальной Стене памяти установлены памятные плиты с названиями 260 лагерей смерти и мест, где фашисты массово истребляли на территории Беларуси людей. В память о погибших горит Вечный огонь.

Каждый из элементов хатынского мемориала имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл и оригинальное решение темы пережитой жителями нашей страны в годы Великой Отечественной войны трагедии, непокорности и мужества белорусского народа.

В 2004 году, к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко была проведена реконструкция Государственного мемориального комплекса "Хатынь". 24 апреля 2004 года, в день проведения республиканского субботника, Президент Беларуси принял участие в работах по восстановлению мемориального комплекса.

Реконструкция была завершена к 25 июня 2004 года. 1 июля 2004 года в Хатыни состоялся торжественный митинг. Комплекс "Хатынь" посетили лидеры Беларуси, России и Украины.

В Хатынь едут люди из разных стран, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в пламени военного лихолетья белорусам. За годы существования этого величественного архитектурно-художественного ансамбля его посетили около 40 млн человек более чем из 100 стран мира. В числе почетных посетителей мемориала - Фидель Кастро, Ясир Арафат, Ричард Никсон, Раджив Ганди, Мауно Койвисто, Ху Цзинтао. Комплекс "Хатынь" включен в Государственный список историко-культурного наследия.

У ГМК "Хатынь" есть два филиала: мемориальные архитектурно-скульптурные комплексы "Дальва" и "Курган Славы". Комплекс "Дальва" увековечил память о жителях деревни Дальва, сожженной вместе с жителями 19 июня 1944 года. Современный мемориал открыт 15 июля 1973 года. Курган Славы создан в честь завершения операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков "Багратион". Его торжественное открытие состоялось 5 июля 1969 года. Оба мемориала включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Судьбу Хатыни за годы Великой Отечественной войны разделили тысячи деревень нашей страны. Согласно последним исследованиям, в Беларуси немецко-фашистскими захватчиками было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, более 9 тыс. деревень. Некоторые населенные пункты так и не были восстановлены.

Каждый год в Беларуси проходит множество мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. В местах героических сражений и человеческих трагедий созданы впечатляющие мемориальные комплексы и установлены обелиски, разработаны уникальные исторические маршруты.

При поддержке государства открываются новые мемориальные комплексы. Так, в 2020 году в Светлогорском районе с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко был открыт мемориальный комплекс "Ола" на месте уничтоженной в годы войны деревни, где фашисты заживо сожгли 1758 человек, в том числе 950 детей. Мемориальный комплекс включает три функциональные зоны: входную группу, мемориальную зону и соединяющий их пешеходный маршрут по бывшей деревенской улице. В центре мемориальной зоны - символичный крест и колокол. Рядом - звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.

В Беларуси ежегодно проводятся работы по обустройству и капитальному ремонту мемориальных комплексов, мест боевой славы, воинских захоронений. Ведется поисковая работа для установления данных о погибших во время войны, в том числе полевые поисковые работы. Совет Министров в феврале утвердил государственную программу "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы. Реализация госпрограммы будет способствовать сохранению военно-исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-мемориальной сфере.

В Год народного единства белорусская молодежь инициировала навести порядок на мемориалах памяти сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны. В рамках патриотического проекта "Сестры Хатыни" до 22 марта активисты БРСМ благоустроили более 120 объектов воинской славы. Волонтеры привели в порядок территорию сожженных в годы войны деревень Коренево (Бешенковичский район), Лобецкие (Браславский район), мемориального комплекса сожженным деревням в деревне Асташево (Лиозненский район), памятника сожженным деревням в Пружанах, памятника жителям сожженной деревни Ворони (Столинский район), братскую могилу погибшим землякам деревень Трахимовичи, Городки, Большая Воля, Дубровка (Дятловский район), мемориальный комплекс "Место сожженной деревни Любча" (Новогрудский район) и др.-0-

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