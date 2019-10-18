В Беларуси дан старт конкурсу на соискание госпремий 2020 года

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики 18 октября состоялось заседание комитета по государственным премиям Беларуси. Его председатель, спикер Совета Республики Михаил Мясникович заявил, что таким образом дан старт конкурсу 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что "главная цель встречи - своего рода старт работе подкомитетов по проведению конкурса 2020 года на соискание государственных премий в области науки и техники и в области литературы, искусства и архитектуры".

Он напомнил, что 16 августа 2019 года принят указ №589, по которому комитет обновлен по персональному составу и целевым задачам. В него входят 78 человек - известные руководители, выдающиеся ученые, деятели литературы, искусства и архитектуры.

Начиная с 2016 года Президент присуждает государственные премии раз в четыре года. Раньше это происходило чаще - раз в два года. "Более длительный период дает возможность максимально объективно оценить достижения соискателей", - отметил Михаил Мясникович. Госпремию он назвал высшим признанием заслуг деятелей науки и техники, литературы, искусства и архитектуры.

Размер госпремии составляет 3,5 тыс. базовых величин. Ее могут присуждать как одному соискателю, так и коллективу, в котором не более шести человек. Почетный знак и диплом вручается лауреатам в торжественной обстановке в канун Дня Независимости.-0-

Фото Максима Гучека