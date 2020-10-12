12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дан старт проекту "Академия волонтеров". Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

"Во время проекта опытные волонтеры будут делиться своими знаниями, придут на помощь и дадут совет тем, кто только в начале волонтерского пути. Образовательная программа строится на принципе "равный равному" и предназначена для обучающихся учреждений образования, заинтересованных в волонтерстве", - говорится в сообщении.

Серия первых онлайн-тренингов пройдет в ноябре и будет посвящена работе волонтеров с людьми с инвалидностью. В качестве тренеров выступят студенты-волонтеры Института инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка.

Следить за анонсами тренингов можно на страницах Республиканского волонтерского центра в соцсетях.-0-