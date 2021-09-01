1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси действуют 76 заводов и линий по сортировке коммунальных отходов. Об этом сообщила сегодня журналистам директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В республике 76 заводов и линий по сортировке коммунальных отходов суммарной мощностью около 1 млн т. Также в стране более 1,6 тыс. приемных пунктов, на которых тоже собираются основные виды вторичных ресурсов. Кроме этого существует система сбора от юридических лиц, это сбор так называемых отходов производства", - отметила руководитель предприятия.

По ее информации, в республике перерабатывают все основные виды отходов. "Есть свои предприятия по переработке макулатуры, и они загружены. В дальнейшем из переработанных отходов получаются картон, бумага и изделия санитарно-гигиенического назначения. Из отходов стекла у нас производится тара - банки и бутылки. В Брестской области есть предприятие, которое использует отходы стекла для приготовления краски, наносимой на автодороги. В стране перерабатывают основные группы отходов пластмасс, также есть производство по переработке ПЭТ-бутылок. Есть предприятия, которые используют загрязненные полимеры, также существуют предприятия по переработке изношенных шин. Что касается отходов электрического и электронного оборудования, то у нас они принимаются в пунктах и вывозятся из домов. Также в Минской области находится большое предприятие по переработке масел", - сообщила Наталья Гринцевич.-0-