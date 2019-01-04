В Беларуси действуют 82 договора государственного социального заказа - Минтруда

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси заключено 82 договора государственного социального заказа с негосударственными некоммерческими организациями. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственный социальный заказ для нас - один из приоритетов, - сказала Ирина Костевич. - На сегодня заключено в стране 82 таких договора между местными исполнительными и распорядительными органами и негосударственными некоммерческими организациями. Среди них Белорусское общество Красного Креста, Белорусское товарищество инвалидов по зрению, Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, Белорусское общество глухих, РОО "Матери против наркотиков", Белорусский детский хоспис, Белорусское общество инвалидов. Финансирование из местных бюджетов оценивается примерно в Br600 тыс.".

Средства идут на оплату труда обслуживающего персонала.

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