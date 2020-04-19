В Беларуси декриминализируют ряд преступлений - Чуприс

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси декриминализируют ряд преступлений. Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", комментируя подготовку предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, сообщает БЕЛТА.
"Что прозвучало ранее не так акцентировано, это вопрос, касающийся декриминализации ряда уголовных преступлений. Кодекс об административных правонарушениях очень тесно связан с Уголовным кодексом - сейчас уже пять совершенно точно будут декриминализированы, например, самовольное занятие земельных участков", - отметила Ольга Чуприс.
Кроме того, предполагается возможность упрощения доказывания по уголовному процессу, когда используются мобильные записывающие устройства. "Например, сотрудники органов внутренних дел будут ходить со специальными записывающими устройствами. И нет необходимости что-то подтверждать, потому что они зафиксировали факт административного правонарушения, он записан", - пояснила Ольга Чуприс.-0-