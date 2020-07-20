В Беларуси делают многое для развития потенциала молодежи - студентка

20 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Беларуси делают многое для развития потенциала молодежи. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА студентка Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, "Королева Весна Беларуси - 2018" Мария Соловьева.

"Наша страна делает многое для молодого поколения. Существует масса различных спортивных секций, творческих коллективов, молодежных движений, которые способствуют развитию потенциала. Также есть возможность получать высшее образование на бюджетной основе, что немаловажно", - отметила Мария Соловьева.

По ее словам, в реализации идей помогает БРСМ. Девушка является активисткой организации и принимает участие во многих ее проектах. "В 2018 году стала победительницей республиканского конкурса "Королева Весна Беларуси", в 2019 году - "Студентом года" Витебской области и вошла в десятку лучших студентов страны. Часто принимаю участие в различных форумах, фестивалях, турслетах, которые дают мне возможность знакомиться с интересными людьми, посещать прекрасные места нашей Беларуси, а также реализовать себя как личность в разных сферах", - сказала Мария Соловьева.

По окончании университета собеседница планирует остаться в Витебске. В городе ей комфортно жить и работать. "Еще студенткой второго курса я открыла свою школу бального танца "Северная столица", где могу каждый день воплощать в жизнь свои идеи и способствовать воспитанию маленьких граждан страны. Учить их мечтать, радоваться мелочам и просто быть искренними и открытыми", - добавила девушка.

После окончания вуза Мария Соловьева намерена преподавать английский и немецкий языки и профессионально расти в педагогической сфере. Она не собирается оставлять бальные танцы - продолжит развивать себя и растить чемпионов.-0-